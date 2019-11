Lemond habló de la supuesta voluntad que tiene Egan Bernal de ayudarle a Chris Froome a ganar el próximo Tour de Francia en una entrevista que le concedió al portal Velo News. El exciclista norteamericano no estuvo de acuerdo con la postura del colombiano y le recomendó ir por la mayor cantidad de títulos en el Tour de Francia que pueda.

El mes pasado, Froome fue quien manifestó públicamente que Egan le había confesado que no veía ningún problema en apoyarlo como un gregario más en la búsqueda de su anhelado quinto título en la ronda gala. “Egan Bernal me ha dicho que me ayudará en el Tour de Francia 2020. Para eso necesito ser el más fuerte. Si él es el más fuerte, estaré feliz si él gana. Así funcionan las cosas. Gana el ciclista más fuerte”, aseguró el británico en ese entonces.

Lemond rechazó esa manera de pensar de Bernal y le envió un mensaje claro: “Chris Froome no es tu amigo. Y en el momento en que le des una victoria, será una pérdida para tu carrera y tu vida. No hagas eso (…) Lo siento, Chris Froome está al final de su carrera y este tipo (Egan) está al principio. No debería dar ningún regalo a nadie”.

El exciclista estadounidense fue insistente en que los grandes talentos de la historia del ciclismo mundial explotaron sus habilidades a muy corta edad, como sucede con el zipaquireño, y que, por lo tanto, Bernal debería aprovechar su presente para engordar su palmarés a más no poder.

“Y sin duda, a los 22 años, no cedería ninguna victoria. Les digo eso a todos los jóvenes, no se dejen engañar por estas personas que los seducen porque son ganadores anteriores del Tour de Francia. Toma tu propia dirección, abre tu propio camino porque no tienes una segunda oportunidad”, concluyó Lemond en la entrevista con ese medio de comunicación.