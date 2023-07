Después de un mes de pausa de la Fórmula 1, este fin de semana llegará el Gran Premio (GP) de Bélgica 2023, donde Max Veratappen buscará su séptima victoria consecutiva y el mexicano, Sergio ‘Checo‘ Pérez buscará posicionarse en el podio.

Esta carrera tendrá lugar este fin de semana donde la escudería Red Bull buscaría obtener una nueva victoria, Sergio Peréz quien es piloto de la escudería se posicionó en la última GP con un tercer lugar, pero estaría dispuesto a ser el campeón en esta carrera.

El GP tendrá lugar en el circuito de Spa-Francorchamps, teniendo las prácticas libres el viernes 28 de julio con un horario a las 05:30 tiempo del centro de México, transmitido en Fox Sports, Fox Sports 3, Fox Sports Premium y F1 TV.

El mismo viernes 28 de julio a las 09:00 horas tiempo del centro de México, será la clasificación. El sprint shoout será el sábado 29 de julio a las 04:00 hora centro de México. Mientras que el sprint será el mismo sábado 29 de julio a las 08:30 horas, tiempo del centro de México.

An illustrious history for one of #F1's most iconic venues 🇧🇪📖

Read all about the history of the #BelgianGP 👇

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) July 26, 2023