El guajiro abrió el marcador en el minuto 22 del primer tiempo con fuerte disparo cruzado desde el borde del área al palo izquierdo del arquero.

Sin embargo, no fue el único ‘cafetero’ en celebrar, ya que Brayan Riascos, delantero vallecaucano del Nacional, hizo el segundo gol de su escuadra, también con potente remate en el área.

El encuentro fue válido por los octavos de final de la Copa de Portugal y terminó 2-2 en el tiempo reglamentario, por lo que fue necesario acudir a la prórroga, donde el Porto se quedó con la victoria y la clasificación a la siguiente ronda.

Luis Díaz tuvo acción hasta el minuto 104, mientras que Riascos no hizo parte del alargue; ambos salieron por sustitución.

Ahora, el Porto se alista para el clásico de local ante el Benfica, válido por la fecha 14 de la Liga de Portugal y programado para este viernes 15 de enero a las 4:00 p.m., hora colombiana.

En video, la definición con la que se abrió el marcador del partido:

Golaço de Luis Díaz!

Está aberto o marcador na Madeira com um remate muito forte do colombiano. O jogador do Porto, puxou a bola para o meio e enviou a bola para o fundo das redes de Piscitelli.

Taça de Portugal | Nacional 0-1 FC Porto#TaçadePortugal #CDNFCP pic.twitter.com/iilp8sQsng

