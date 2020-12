Real Madrid por fin levantó en la Liga de España y volvió a ganar luego de tres fechas, en las que consiguió dos empates y una derrota; pésimos resultados como los obtenidos en Champions recientemente.

Este sábado, en un partido contra Sevilla, los dirigidos por Zinedine Zidane se impusieron con un gol del brasileño Vinicius, aunque algunos dicen no fue de él.

A los 55 minutos, el atacante punteó el esférico y aunque no le pegó con potencia, el balón le rebotó a Bono, arquero de Sevilla, y se metió en el arco para decretar el 1-0.

A los 4 minutos del partido, el joven atacante estuvo cerca de marcar el primer gol del encuentro, pero un mal cálculo y la buena reacción del guardameta rival no le permitió anotar.

Las burlas a Vinicius fueron muchas porque aseguran que la posibilidad de anotar era mayor a la de errar un remate a menos de dos metros de la línea de gol, pero ese sutil toque del arquero sí influyó.

Muy grande Vinicius dejando pasar el balón para no meter gol y así no dejar en evidencia al portero del Sevilla. Prefiere no meter que quitarle el trabajo a un compañero. Conciencia de clase, respeto y mucha educación, más gente como Vini hace falta. https://t.co/OlSJ028VcP

— Ibai (@IbaiLlanos) December 5, 2020