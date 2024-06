Fue en la Eurocopa de 2020, que tuvo que ser pospuesta unos meses debido a la pandemia del COVID-19. En ella, una selección se presentó llena de ilusión por ser protagonista: Dinamarca, equipo que llegaba con Christian Eriksen como su mayor estrella, quien buscaría liderarlos rumbo a un potencial título.

Sin embargo, la vida le tenía preparado otro camino. Un paro cardíaco ocurrido durante el partido de la Eurocopa entre Dinamarca y Finlandia el 12 de junio de 2021 detuvo abruptamente sus aspiraciones en el fútbol de élite y conmocionó al mundo entero.

4 years ago, Christian Eriksen collapsed during Denmark’s opening game against Finland at the UEFA Euro 2020.

Today he's starting against Slovenia. Fabulous! #SVNDEN #SLODEN pic.twitter.com/bo1glX4JbL

— Chαrliε Bεαto MD (@charliebeato) June 16, 2024