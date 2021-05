green

La partida será a las 5:40 a.m., hora colombiana, pero las acciones se podrán observar en directo a partir de las 5:30 a.m. por ESPN y a las 6:00 a.m. por el Canal Caracol.

Será un recorrido que tendrá como única dificultad montañosa un alto de cuarta categoría en la mitad de la fracción, por lo que se presume llegada masiva y definición entre el grupo de embaladores.

Será una oportunidad de lujo para que el velocista colombiano Fernando Gaviria, el hombre más rápido del equipo UAE Emirates, busque su sexto triunfo de etapa en el Giro de Italia.

Entre los rivales que tendrá el antioqueño en el esprint final se destacan rematadores como el neerlandés Dylan Groenewegen (Jumbo), el australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal), el eslovaco Peter Sagan (Bora) y el italiano Elia Viiani (Cofidis).

¿Dónde ver por TV la etapa 2 del Giro de Italia?

Domingo 9 de mayo:

5:30 a.m. – ESPN

6:00 a.m. – Canal Caracol

Altimetría de la segunda etapa: