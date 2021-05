green

La jornada inaugural del Giro de Italia se desarrollará en las calles de Turín desde las 7:00 a.m., hora colombiana, y se podrá observar en directo por televisión a partir de las 6:50 a.m. por ESPN y desde las 7:00 a.m. por el Canal Caracol.

Serán 8,6 kilómetros sin dificultades montañosas en donde los ciclistas colombianos que lucharán por la clasificación general deberán hacer lo posible por no ceder tiempo frente a los favoritos.

Orden de salida de todos los colombianos

7:56 a.m. – Éiner Rubio (Movistar)

8:30 a.m. – Juan Sebastián Molano (Emirates)

8:37 a.m. – Hárold Tejada (Astana)

8:44 a.m. – Daniel Felipe Martínez (Ineos)

9:30 a.m. – Egan Bernal (Ineos)

10:02 a.m. – Fernando Gaviria (Emirates)

Altimetría, primera etapa del Giro

8,6 kilómetros en vías de Turín: