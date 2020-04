View this post on Instagram

‼️SUBASTA CAMISA ANDREAS BREHME CAMPEÓN MUNDIAL ITALIA 1990‼️ Hola amigos en esta época en la que todos podemos ayudar un poco he tomado la decisión de subastar esta camisa que cambie con el campeón mundial aleman Andreas Brehme en el partido 1-1 que jugó nuestra selección Colombia contra la selección alemana de fútbol en dicho mundial , este jugador tuvo una gran importancia en este campeonato ya que a parte de ser campeón contra la selección argentina de Diego Armando Maradona , fue el que anotó el gol para que se llevaran el título de campeones del mundo. Quiero informarles que con todo el dinero que se recoja en la subasta vamos a comprar mercados y todo tipo de implementos para ayudar a las personas que más lo necesitan en este momento tan difícil qué pasa todo el mundo . 👇🏾A continuación queremos explicarles cómo sería la dinámica para subastar este producto👇🏾 La subasta se realizará el viernes 17 de abril por un grupo de whatsapp que creare y será destinado para este evento solamente , cómo participar ? Para entrar en este grupo y entrar en la subasta de manera seria deberas pagar un precio de 30.000 presos así ya estás dentro del grupo de la subasta que se realizará la fecha que se indico todo esto para que lo hacemos ? Para evitar personas mal intencionadas que solo quieren aprovecharse de la situación y no tomar las cosas de la manera más seria posible. 🚨RECUERDA QUE TODO ESTE DINERO SERÁ CON FINES CARITATIVOS Y ESTAREMOS MOSTRANDO LAS PRUEBAS DE LAS COSAS EN EL MOMENTO DE SU ENTREGA🚨. El precio inicial de la camisa será de 350.000💲 y en esa fecha el 17 abril comenzarán todos los participantes a subastar a partir de ese precio. Esperamos tener una gran participación de todos , vamos a hacer esto con el corazón, más allá del objeto que se está dando para una colaboración a todas las personas que lo necesitan. Un abrazo, Gildardo Biderman Gómez Monsalve.