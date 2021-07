Gerard Piqué ha sido tema de conversación en las redes sociales, luego de que revelara en su cuenta de Instagram su nuevo ‘look’.

El defensor del Barcelona decidió quitarse la barba por completo, un cambio que resulta bastante notorio y que fue tomado con sorpresa por las seguidores del esposo de Shakira. El futbolista recibió comentarios de todo tipo y hasta colegas o exfutbolistas como Íker Casillas bromearon un poco con la forma como se veía ahora.

La mayoría de usuarios coincidió en que Piqué se veía raro y muchos desaprobaron el cambio que llevó a cabo el español. (Vea también: Los negocios de Gerard Piqué: el esposo de Shakira es un ‘goleador’ como empresario)

Este martes, el defensor se sumó a la pretemporada del Barcelona y los hinchas del club que vieron las imágenes de él en el campo de juego no pudieron evitar hacer comentarios sobre su nuevo ‘look’.

Días atrás, el español ya había generado ruido en redes sociales por una foto que compartió junto a Shakira. En la imagen, la cantante colombiana aparecía completamente al natural y su belleza fue exaltada por miles de personas. A continuación, la foto con la que Piqué confirmó su nuevo ‘look’ y los comentarios que se generaron al respecto durante las últimas horas:

no dejo de pensar en piqué sin barba… why @ gerard

Piqué sin barba no no no no

— Evitaa (@evitaelproblema) July 12, 2021