Todo parece indicar que este martes la expareja de Shakira regresó a Barcelona después de los pocos días que compartió con sus hijos Milan y Sasha en Miami.

Aunque fue criticado por la actitud que tendría con los niños, al español no le importó y apareció en un video en el que dio a conocer una noticia que tomó por sorpresa a varios de sus seguidores.

Según explicó el catalán —que según rumores se habría ido a los golpes con el hermano de Shakira—, los torneos de fútbol que creó y que fueron un éxito en redes sociales podrán verse ahora en televisión.

Qué pasará con la Kings League, de Gerard Piqué

Este miércoles, el exfutbolista comunicó que Kosmos (su empresa) cerró un acuerdo con Mediaset España para la adquisición de los derechos de transmisión pública de la segunda temporada de la Kings League Infojobs y de la primera de la Queens League Oysho.

“Hola a todos, solo quiero informar que a partir de este sábado vas a poder disfrutar de la Queens League Oysho y de la Kings League InfoJobs en Mediaset España. A partir de las 8:00 de la tarde los sábados y los domingos en Cuatro. Los esperamos para ver un gran ‘show’”, dijo Piqué en un video.

¡Vaya notición! @3gerardpique llega a Mediaset España. La @KingsLeague InfoJobs y la @QueensLeague Oysho se verán en Cuatro a partir de este fin de semana 👑 pic.twitter.com/z5oz4ICUQ6 — Mediaset España (@mediasetcom) May 3, 2023

La alianza será a largo plazo, según explicó la cadena televisiva, e inicialmente será transmitido el mejor partido del fin de semana en cada liga. Todo podrá verse por el canal Cuatro.

Los dos primeros partidos que emitirá Cuatro son el PIO FC vs. Aniquiladoras FC de la Queens League Oysho, este sábado 6 de mayo a las 20:00 p. m. en España (1:00 p. m. en Colombia) y el Porcinos FC vs. Buyer Team de la Kings League Infojobs, el domingo 7 de mayo a la misma hora.

Las reacciones no se hicieron esperar y varios seguidores de Piqué mostraron su asombro con el anuncio.

“Piqué también factura”, “esto si no me lo esperaba”, “no me lo creo”, “qué grande, cada vez creciendo más”, “lo de Piqué es increíble”, “Piqué no llora, Piqué factura”, “me encanta”, “es el mejor”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Con este nuevo acuerdo, Gerard Piqué sigue demostrando el éxito que tuvo el torneo de fútbol que creó, el cual cuenta con sus propias reglas y contado con exjugadores profesionales como ‘Kun’ Agüero y Ronaldinho.