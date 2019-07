“A pesar de haberse caído en los metros finales de la fracción, Thomas fue capaz de volver a montar su cicla y terminar la etapa. Por el momento no tiene ningún inconveniente”, aseguró la escuadra británica.

Igualmente, el vigente campeón de la competencia señaló que se encuentra bien y que el incidente no pasó a mayores: “Tuve bastante margen para esquivar la verdadera caída. Lo importante es que no tengo ningún daño. Simplemente me golpeó una bicicleta”.

Despite going down in the closing metres of stage one, @GeraintThomas86 was able to remount and finish the stage. He's back at the bus and says he feels fine 👍 #TDF2019 pic.twitter.com/ogc1l2f6ae

— Team INEOS (@TeamINEOS) July 6, 2019