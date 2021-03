green

La mujer reconoció que Cristiano Ronaldo nunca prepara la comida en la casa; sin embargo, lo justificó señalando que hay personas que hacen eso por él debido a que está todo el tiempo ejercitándose.

“Él no cocina, tenemos un chef, pero yo a veces lo hago… Él pasa toda la mañana entrenando y cuando vuelve merece un buen plato en la mesa”, manifestó en declaraciones entregadas a Sport week, separata del diario La Gazzetta dello Sport.

Georgina Rodríguez posó en bikini y fue portada del impreso al que también le dijo que el delantero portugués no cambia ni los bombillos de su lugar de residencia cuando alguno se llega dañar.

“Es imposible que lo haga, tenemos unos techos muy altos, están a casi 6 metros del suelo”, justificó.

Y agregó que por seguridad, ‘CR7’ no atiende muchas tareas domésticas, por las que responde ella misma.

“Mejor no. Cuídate y dedícate a ser el mejor en lo que haces. Yo me ocuparé del resto. Hago que todo salga bien, me gusta cuidar de mi casa y de mi familia”, concluyó.

Estas palabras aparecieron en la antesala del partido de Juventus, equipo de Cristiano, como local ante el Spezia, programado para este martes 2 de marzo y válido por la fecha 25 de la liga italiana.

Georgina Rodríguez, en bikini

Acá, la portada de la publicación para la que posó la mujer: