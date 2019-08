green

“Estaba en una crisis que no pude librar y por más que ayudaron, no me pude recuperar”, explicó Fernando Gaviria a los medios después de la fracción que tuvo como ganador al irlandés San Bennet, quien se impuso sin complicaciones en el esprint final.

Posteriormente, el rematador antiqoueño aclaró que la caída que tuvo en la contrarreloj por equipos que abrió el certamen le pasó factura, pues aún tiene afectada la pierna izquierda.

“Me sentía demasiado mal en la bicicleta, pero todavía faltan muchos días y seguiremos adelante”, remarcó.

Cuando Gaviria se quedó, 2 gregarios le pusieron paso para recuperar el terreno perdido, entre ellos su compatriota Sergio Luis Heno.

Sin embargo, en el momento que el trío perdía más de un minuto con el pelotón, se le dio fin a la cacería para evitar desgastes pensando en la próxima etapa, que también es plana.

Al final, Fernando Gaviría y sus 2 acompañantes arribaron a 4:12 del ganador.

En video, el momento en el que Gaviria instentaba volver al lote: