Hugo Orlando Gatti, de 75 años de edad, relató que cuando fue internado en un centro sanitario de Madrid, España, no estaba enterado que había dado positivo por COVID-19.

“Cuando me dijeron que me tenía que quedar hospitalizado porque no estaba bien, me ataqué. No sabía que tenía”, señaló en el programa deportivo donde habitualmente es panelista.

Después, cuando supo que era portador del virus, dijo que entró en desesperación: “Tiraba las pastillas que me daban, lanzaba las cosas y las enfermeras se daban cuenta; sentí que me moría”.

Y agregó que su apariencia no era la mejor: “Iba al baño, me veía y tenía cara de loco… Mi mujer también me dijo que me veía muy mal”.

Sin embargo, tomó con humor su recuperación: “Creo que me curaron las mandarinas, comía muchas”.

Gatti fue célebre por atajar en escuadras como River Plate, Boca Juniors y en la selección de su país.

En video, las palabras de Gatti: