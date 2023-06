Mientras en la previa del partido de la Selección Colombia contra Alemania se vivió un hecho calificado como una “completa vergüenza”, Falcao García quedó en el foco de atención a nivel internacional.

El delantero colombiano, que días atrás cuestionó a la liga del país y a otros allegados, vio como uno de sus grandes aliados en Rayo Vallecano hizo parte de una movida en la Premier League.

Se trata del técnico Andoni Iraola, estratega del mencionado equipo español y el encargado de dirigirlo en los últimos dos años, que fue anunciado desde la cuenta de Twitter del Bournemouth dentro de esa institución.

We are delighted to announce the appointment of Andoni Iraola as the club’s new head coach.

Welcome to #afcb, Andoni 🤝

— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) June 19, 2023