Luego de un flojo inicio en las Eliminatorias, la Selección de Brasil decidió meter un volantazo en su historia. Carlo Ancelotti fue anunciado como nuevo director técnico y empezará funciones a finales de mayo.

El técnico italiano dejará el Real Madrid al terminar la temporada y se hará cargo de la ‘verdeamarela’ en lo que queda de camino al Mundial 2026. Además, se conoció que no dirigirá al ‘Merengue’ en el Mundial de Clubes que se disputará en Estados Unidos a mitad de este año.

El presidente de la federación brasileña se deshizo en elogios para el nuevo timonel de la selección. “Llevar a Carlo Ancelotti al frente de Brasil es más que una decisión estratégica. Es una declaración al mundo de nuestra determinación por recuperar el primer puesto del podio. Es el mejor entrenador de la historia y ahora dirige a la mejor selección nacional del planeta”, dijo Ednaldo Rodrigues.

Esta decisión rompe con una tradición única en Sudamérica, y es que Brasil nunca en su historia había tenido un director técnico extranjero. Ancelotti será el primer entrenador nacido por fuera del país en comandar a la ‘Verdeamarela’.

El próximo partido de la Selección de Brasil es contra Ecuador en Quito el 5 de junio. Brasil deberá recomponer su andar en las Eliminatorias, pues se encuentra cuarto por detrás de Argentina, Ecuador y Uruguay, un puesto poco común, pues está acostumbrado a liderar el rumbo al mundial.

En esa doble fecha de junio, también enfrentará a Paraguay como local. Cabe resaltar que el pentacampeón del mundo tiene 21 puntos en 14 partidos.

Con la salida de Ancelotti, el Real Madrid ha tenido que salir en la búsqueda de un nuevo director técnico, especialmente por el Mundial de Clubes que se avecina. Según Fabrizio Romano, Xabi Alonso es el apuntado para dirigir al ‘Merengue’ por los próximos tres años. El exfutbolista español se despidió este fin de semana del Bayer Leverkusen, equipo al que llevó a la cima del fútbol alemán.

“Confirmado el anuncio y cerrado el contrato de Xabi como nuevo entrenador hasta 2028”, dijo el afamado periodista italiano.

🚨🤍 Xabi Alonso to Real Madrid, here we go! Story confirmed and deal sealed for Xabi as new manager until 2028.

Staff sorted, contract in place and three year deal for Alonso with Real planning for him to start at FIFA Club World Cup.

Ancelotti farewell soon, then Xabi era. 🎞️ pic.twitter.com/s6jY4DzZmx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2025