Una situación bastante curiosa se presentó en la última fecha de la ronda todos contra todos de la Liga BetPlay, pues en el compromiso entre Millonarios y Boyacá Chicó que se llevó a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, el juez mostró una tarjeta de un color que pocos aficionados habían visto.

Y es que cabe recordar que Chicó comenzó ganando el partido 0-2, pero luego los locales descontaron por medio de Daniel Ruiz y ahí las cosas se comenzaron a salir de las manos para el juez central, ya que cada vez había más acciones discutidas, peleas y más.

De hecho, sobre el minuto 43 Diego Ruiz, juez central en este encuentro, le mostró la segunda tarjeta amarilla a Estefano Arango y lo expulsó, desatando muchas críticas entre los visitantes, al punto de que tuvo que ponerle otra amonestación al guardameta Darío Denis.

Lo curioso de la situación es que al momento de levantar su mano para mostrar la tarjeta, Ruiz tenía era una tarjeta blanca y no la amarilla, causando mucha confusión entre los asistentes del estadio.

Esto fue lo que ocurrió:

🚨🔴¡Árbitro sacó una tarjeta blanca en el FPC! Lo que pasa en el FPC no tiene límites, al juez se le salió tanto el partido de las manos que le sacó a un jugador “tarjeta blanca” que en realidad es donde anota los jugadores amonestados, partido entre Millonarios y Chicó🔴🚨 pic.twitter.com/Zqv9RenxGR — Veracidad Urbana (@VeracidadUrbana) May 25, 2025

Cabe recordar que esa tarjeta blanca es donde escribe los números y nombres de los jugadores que ya recibieron tarjeta amarilla para tenerlos en consideración en caso de futuras faltas.

¿Existe la tarjeta blanca en el fútbol?

No, la tarjeta blanca no existe oficialmente en el fútbol bajo las reglas de la FIFA o la IFAB. Las tarjetas oficiales son la amarilla (advertencia) y la roja (expulsión). Sin embargo, el concepto de una ‘tarjeta blanca’ ha sido propuesto o utilizado en contextos no oficiales, como en algunos torneos locales o experimentales, para indicar una sanción intermedia o para promover el juego limpio, pero no es parte estándar del reglamento.

