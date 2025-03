La última fecha Fifa de la Selección Colombia volvió a tener resultados decepcionantes, pues después de perder con Uruguay y Ecuador y darse un descanso de casi cuatro meses, se esperaba un cambio en el rendimiento del combinado nacional, pero de nuevo los resultados no acompañaron, pues perdió con Brasil y empató con Paraguay en el Metropolitano.

(Ver también: “No sirvió ni la camisa”: Vélez, desesperado por decisiones de Lorenzo, sepultó a Colombia)

De hecho, la responsabilidad se le está atribuyendo al técnico Néstor Lorenzo, quien no tomó las mejores decisiones con respecto al planteamiento táctico y los cambios y por eso es uno de los principales señalados por estos resultados del combinado nacional.

Es más, una de las cuestiones que más se le critican es que en ninguno de los dos partidos hubiera usado a jugadores como Juan Fernando Quintero y Marino Hinestroza, futbolistas que han demostrado un buen nivel en la liga colombiana y por eso podían ofrecer algo diferente para sacar los resultados adelante, pero lo cierto es que solo fueron a pasear por las decisiones del entrenador.

Lee También

Qué dijo Juan Fernando Quintero por la suplencia con la Selección Colombia

Ante esto, el mediocampista del América de Cali no quiso hablar ni en la rueda de prensa ni en la zona mixta, pero ahora, unas horas después del encuentro, el jugador se pronunció por las redes sociales con un mensaje optimista y motivador con respecto al proceso que se viene adelantando.

En una publicación hecha en Instagram, Quintero escribió: Seguiremos. Gracias por el apoyo, no dejen de confiar en nosotros”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juan Fernando Quintero (@juanferquinterop)

De esta manera, queda en evidencia que Quintero no está del todo molesto con no jugar y que tampoco va a seguir la recomendación de algunos de no volver al equipo nacional, sino que por el contrario está comprometido con el proceso y listo para cuando el técnico decida ponerlo.

Cuánto ha jugado Quintero en las Eliminatorias

Y es que pese a que siempre está convocado, Quintero ha jugado muy poco en este camino al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues suma apenas 126 minutos en cancha, recordando que fue titular contra Uruguay marcando un gol y entró en los segundos tiempos de los dos partidos ante Chile y en un otro frente a Ecuador.

(Ver también: Colombia sigue perdida: no pudo mantener ventaja de 2 goles y cedió empate ante Paraguay)

Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia

Por lo pronto, Lorenzo tendrá mucho trabajo para cambiar la idea de juego, devolver la confianza y volver a conseguir victorias, teniendo en cuenta que quedan cuatro partidos muy difíciles en los que necesitará sumar para ir a la próxima cita orbital.

Su próximo juego será en el mes de junio frente a Perú en el estadio Metropolitano de Barranquilla, compromiso en el que necesita los tres puntos porque después visita a Argentina en Buenos Aires.

* Pulzo.com se escribe con Z