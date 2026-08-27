Por: Gol Caracol

En Gol Caracol se transpira fútbol. Encuentra acá toda la información de la Selección Colombia, las figuras a nivel internacional, lo mejor de la Liga colombiana y el seguimiento del balompié internacional. Visitar sitio

El brillante momento que atraviesa Kevin Viveros en el Athletico Paranaense de Brasil continúa generando comentarios positivos tanto en ese país como fuera de sus fronteras, gracias a su destacado rendimiento como goleador. Recientemente, uno de sus defensores, el exfutbolista colombiano Nelson Gallego, se refirió a la actualidad del delantero en una entrevista para ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’. En esa conversación, Gallego no solo elogió las cualidades de Viveros, sino que también contextualizó la dificultad que representa para los defensores enfrentarse a un atacante con su capacidad.

Sigue a PULZO en Discover

El pasado lunes, Viveros fue protagonista con un doblete frente a Botafogo, sumando así importantes cifras en el Brasileirao, el campeonato brasileño de fútbol. De acuerdo con Nelson Gallego, jugadores como Viveros son escasos y difíciles de encontrar en el fútbol profesional. "Yo más que ser su defensor, era una cosa que tenía muy clara; ese tipo de jugadores es escaso, no es que ande mucho por ahí jugadores de esa capacidad. Ese morocho es muy fuerte, los defensas rivales no quieren en los partidos que les dé más guerra, cada que choca, golpea; nunca discute, este aporrea al otro, este es bueno físicamente, se debe preparar muy bien", detalló Gallego en sus declaraciones.

El exfutbolista también resaltó los fundamentos técnicos de Kevin Viveros, especialmente en lo relacionado con la movilidad en el área. Según Gallego, esa capacidad le permite desmarcarse con facilidad y ser un peligro constante para las defensas rivales. Añadió además que Viveros puede seguir evolucionando, teniendo en cuenta su juventud y la disciplina que demuestra fuera de la cancha: "Viveros te tira diagonales, es un tipo complicadísimo, ese jugador con esa edad que tiene aún puede mejorar más. Se ve que se cuida bastante. Es un jugador completo".

Gallego comparó a Viveros con otros atacantes colombianos reconocidos, como Alfredo Morelos, Luis Javier Suárez, Jhon Córdoba y Rafael Santos Borré, explicando que el delantero del Paranaense destaca por su movilidad, continuidad en el juego y explosión. Según sus palabras, la combinación de dichas cualidades convierte a Viveros en un delantero muy difícil de marcar para las defensas rivales.

¿Por qué Kevin Viveros está siendo destacado como goleador en el Athletico Paranaense?

Viveros sobresale en el Athletico Paranaense por su fortaleza física, habilidad para moverse entre líneas y capacidad para rematar al arco con eficacia. Según Nelson Gallego, estas características, sumadas a su juventud y disciplina, le han permitido alcanzar números importantes en el Brasileirao y ser visto como un delantero completo y complicado para los defensores rivales.

¿Cuáles son las diferencias entre Kevin Viveros y otros delanteros colombianos?

En opinión de Gallego, Viveros posee mayor movilidad que Alfredo Morelos, más continuidad de juego que Luis Javier Suárez y una mejor explosión que Rafael Santos Borré. Además, se caracteriza por ser muy activo tanto dentro como fuera del área, lo que lo convierte en un perfil ofensivo único entre los delanteros colombianos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z