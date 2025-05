Se trata del volante Juan Daniel Roa, quien es considerado como uno de los últimos referentes (o ídolos) del conjunto ‘Cardenal’, teniendo en cuenta que hizo parte de la plantilla que conquistó la Copa Sudamericana (2015) y la Suruga Bank (2016).

En diálogo con Win Sports, el bogotano de 33 años de edad confesó que su retiro del fútbol fue obligado, debido a los problemas de salud que tuvo que enfrentar, como el de su cadera, el cual le impidió seguir siendo un deportista de alto rendimiento.

(Vea también: [Video] Hincha de Nacional se desplomó durante golazo de Cardona y ya se sabe qué pasó)

“Lloré en silencio porque fue un momento duro después de estar toda mi vida jugando fútbol, trabajando en lo que más me gusta, lograr tantas cosas importantes y después de decir: no puedo más”, dijo.

Y añadió: “Hay que ser consiente de que ya no estaba preparado para el fútbol profesional y del dolor, porque era insoportable. Era lo mejor para mí y mi salud“.

Roa, con pasado en el ‘Cardenal’, Deportivo Cali y Alianza F.C., indicó que estuvo cerca de jugar con Independiente Medellín, incluso, firmando contrato y posando con la camiseta del ‘Poderoso’, pero los exámenes médicos no le permitieron cumplir con el objetivo.

“Me hubiera gustado jugar en Medellín, pero por la cadera no se pudo. También me hubiera gustado jugar en Atlético Nacional, uno de los equipos más grandes de Colombia“, precisó.

Lee También

Finalmente, el volante confesó que Millonarios lo tentó con una oferta formal hace varios años, cuando estaba empezando el proceso de Alberto Gamero, pero que decidió rechazarla por su principios y pasado con Santa Fe.

“Sí tuve la oportunidad de irme a otro equipo al que jamás me hubiera ido: Millonarios. Me ofrecieron, pero yo les dije que no puedo echarme la gente en contra, que iba en contra de mis principios y que no lo iba a hacer. Ya tenía oferta y todo, pero les dije que no. Ahí estaba empezando Gamero”, confesó.