Jhon Jáder Durán, delantero de la Selección Colombia, ha sido protagonista no solo por su desempeño en la cancha, sino por sus declaraciones fuera de ella. Para muchos, carente de humildad y autocrítica, el jugador ha tenido dos salidas que han llamado la atención: una desde la euforia absoluta, otra mostrando una desconexión total con la realidad.

La última vez que Colombia ganó en Eliminatorias fue ante Chile, con un contundente 4-0. Ese día, Durán marcó el tercer gol y después de la goleada sobre la selección austral el jugador se mostró relajado y bromista. Durán elogió a Luis Díaz y hasta bromeó con él en plena entrevista. “Es muy malo”, dijo entre risas, para luego rectificar y asegurar que jugar junto a Díaz hacía todo más sencillo.

Este es el momento en el que a Durán se le olvidó que aún faltaban muchos partidos por jugar:

Sin embargo, luego del encuentro contra los guaraníes, en el que él marcó el segundo tanto, su discurso fue totalmente distinto al de Chile, eso sí, evitando la autocrítica.

Y es que, después del empate con Paraguay, donde Colombia dejó escapar una ventaja de 2-0, Durán defendió el desempeño del equipo, más allá de que no se gana hace 4 fechas, ante Chile.

“¿Qué falla has visto? Es normal, ¿no? Se gana, se empata y se pierde, el fútbol tiene esto, estamos en un momento quizás no tan bueno, cuando estábamos en un momento bueno, todo era color de rosa, todos hablaban bien. Cuando ganábamos no éramos Dios y ahora no somos el diablo. Hay que aprender a tratar un poco”.