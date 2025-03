Este martes, 25 de marzo, la Selección Colombia sacó un empate con sabor a derrota ante la Selección de Paraguay, teniendo en cuenta que arrancó ganando el partido 2-0 y terminó igualado 2-2 por desatenciones puntuales y de estrategia.

Es así que, luego del partido disputado en el Metropolitano de Barranquilla, Jhon Jáder Durán, autor de uno de los tantos de la ‘Tricolor’, habló en la zona mixta y se refirió a lo que fue la actuación del equipo en condición de local.

Lejos de la autocrítica, el delantero del Al-Nassr aseguró que no hubo fallas de la Selección Colombia y que dieron la batalla durante los 90 minutos del encuentro.

“Trabajamos por el triunfo, corrimos, dimos los 90 minutos, intentamos, entraron dos, fallamos otras, como todo equipo falla”, precisó en un principio.

Y añadió: “¿Qué falla has visto? Es normal, ¿no? Se gana, se empata y se pierde, el fútbol tiene esto, estamos en un momento quizás no tan bueno, cuando estábamos en un momento bueno, todo era color de rosa, todos hablaban bien. Cuando ganábamos no éramos Dios y ahora no somos el diablo. Hay que aprender a tratar un poco”.