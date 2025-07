El mercado de transferencias del fútbol europeo sigue calentándose, y esta vez el protagonista es el talentoso jugador colombiano Jhon Arias, quien está a punto de dar un salto importante en su carrera.

Así lo dio a conocer este lunes 14 de julio el periodista italiano Fabrizio Romano (uno de los de mayor credibilidad en el mundo de los fichajes), quien aseguró que el Wolverhampton Wanderers y Fluminense llegaron a un acuerdo para el traspaso del mediocampista ofensivo.

La tarifa de la transferencia rondaría los 20 millones de euros, de acuerdo con el comunicador, y podría concretarse en los próximos días. De hecho, Arias ya habría dado el “sí” para que se lleve a cabo su traspaso.

🚨🐺 Wolves agree deal to sign Jhon Arias from Fluminense, here we go!

Package agreed for fee close to €20m as @JPercyTelegraph reports and the player has already accepted to join #WWFC with travel being sorted.

New winger, coming soon. 🧡🇨🇴 pic.twitter.com/mkdfPPjHpU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2025