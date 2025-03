Jacky Fonseca es una de las referentes del fútbol femenino que sigue brillando en la Liga Femenina e inspirando a futuras generaciones que sueñan con pisar una cancha a nivel profesional.

En diálogo con ’31 voces, 31 mujeres’, de Pulzo.com, la futbolista compartió cuál fue el momento que marcó su carrera y que, de paso, le dio un giro a su proyecto de vida.

“El poder estar en una Selección Colombia, participar en un Mundial, un Sudamericano, ahí mi carrera deportiva y profesional tuvo un giro importante. Fue abrir mi mente y todo lo que era Jacky Fonseca a un panorama mucho más amplio que seguramente desde Colombia lo veíamos muy lejos”, dijo.

En cuanto al reto más grande de su carrera, Fonseca detalló que estudiar, trabajar y jugar no fue una tarea fácil de hacer, pero que logró integrar los tres aspectos para destacar en la profesión.

Y añadió: “Ser futbolista profesional no es solo firmar un contrato, es prepararse muy bien, es tener todo el tema de la alimentación, del descanso, de todas las cosas que haces por fuera de la cancha de fútbol, creo que ese es un ítem muy importante que nosotras debemos entender como mujeres, como futbolistas”.

Finalmente, Jacky les envió un mensaje a las mujeres que sueñan con ser futbolistas profesionales, indicándoles que estudiar es fundamental para tener una buena carrera.

“También les diría que estudien, el estudio y la educación abren la mente en el campo de juego, en el tema deportivo y eso es muy importante para desarrollar habilidades que se dan dentro del campo, como la toma de decisiones, trabajar en equipo. Es muy importante hacerlo, que sueñen, que en el primer no, no decaigan y no dejen de luchar, por el contario, en el primer no lucho más por eso que quiero”.