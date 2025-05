Más allá de la victoria de Santa Fe en condición de visitante contra Deportivo Cali (0-2), hubo un hecho que se robó las miradas en estadio Palmaseca y fue la pelea entre Harold Santiago Mosquera y Yílmar Velásquez durante la celebración del segundo gol.

De hecho, el juez del encuentro decidió expulsar a los dos futbolistas del conjunto ‘Cardenal’, causando decepción en los compañeros del mismo equipo, como los capitanes Daniel Torres y Hugo Rodallega.

(Vea también: “Gracias por todo”: mensaje de James Rodríguez, con foto de otro club, despertó emociones)

Independiente Santa Fe ganó 2-0 pero Yilmar Velásquez y Harold Mosquera decidieron pelearse igual. Por supuesto que ambos fueron expulsados. INSÓLITO 😳pic.twitter.com/GlLXZEm8fC — Pablo Giralt (@giraltpablo) May 18, 2025

Foto de Santiago Mosquera con Yílmar Velásquez luego de pelea en Santa Fe

“Acá hay hermandad, aya ustedes (sic)”, escribió Harold Santiago Mosquera en su perfil de Instagram, junto con una foto con Yílmar Velásquez para tratar del calmar los ánimos en el plantel.

Sin embargo, el periodista Juan Pablo Arévalo compartió a través de su perfil en X que la relación del grupo con Harold Santiago Mosquera, que aparece sonriendo en la foto, no es la mejor, pues hay quienes están “cansados” con sus actitudes.

“Lo que sé de esto. Foto que pidió Harold Santiago Mosquera, que es el que sonríe, el otro es algo más sincero. Los citaron a ambos hoy para trabajos físicos. El castigo sería, en principio, una multa económica. Confirmado por fuentes del plantel: están cansados de las malas actitudes de Harold Santiago Mosquera”, escribió el periodista.

Lee También

No obstante, el comunicador fue claro en informar que el plantel está unido, pese a algunas inconformidades normales en un equipo de trabajo.

“En el plantel sí hay unión, no hay división. Como en todo grupo grande, pues hay un par que no están totalmente en sintonía… Pero, repito, según me cuentan desde donde he podido indagar, el grupo no ha estado desunido“, precisó.

Lo que sé de esto Foto que pidió HSM, que es el que sonríe…el otro es algo más sincero Los citaron a ambos hoy para trabajos físicos… el castigo sería, en principio, una multa económica Confirmado por fuentes del plantel: están cansados de las malas actitudes de HSM https://t.co/MF9BpEQKVd — Juan Pablo Arévalo L (@ArevaloJuanP) May 19, 2025

* Pulzo.com se escribe con Z