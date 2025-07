El fatal accidente del futbolista portugués Diogo Jota y su hermano André Silva, ocurrido el pasado 3 de julio de 2025 en la autovía A-52 en Cernadilla, Zamora (España), ha producido controversia por las versiones opuestas sobre las razones del siniestro. Diversos medios y autoridades están cuestionando las circunstancias de este accidente que conmocionó al mundo del deporte.

Cuál es la principal hipótesis del accidente de Diogo Jota en Liverpool

Según informó la Guardia Civil y lo relató a Unilad, el accidente se produjo alrededor de las 0:30 horas cuando el Lamborghini Huracán conducido por Jota se salió de la vía y terminó incendiándose. El informe preliminar de las autoridades sugiere un exceso de velocidad y un posible reventón de una de las ruedas del vehículo como la causa probable del hecho. Jota, reconocido jugador del Liverpool Football Club, tenía previsto tomar un ferry rumbo a Inglaterra, debido a recomendaciones médicas por un problema pulmonar.

Este informe oficial contrasta con la versión de un camionero llamado José Azevedo, quién grabó el suceso. El conductor relató a la cadena ESPN que vio el vehículo pasar con calma y que el accidente no fue resultado de un exceso de velocidad. El testigo alega que intentó ayudar, pero no logró rescatar a los ocupantes del vehículo.

“Lo filmé, me detuve, intenté ayudar, pero desafortunadamente no pude hacer nada. Tengo la conciencia muy tranquila. Sé lo que pasé esa noche porque no sabían quién estaba dentro. Mi más sentido pésame a la familia”, dijo a medios locales en España.

Además, el conductor contradice a la versión que indica que aparentemente Jota y su hermano iban bastante rápido y eso produjo el grave accidente: “La familia tiene mi palabra de que no iban con exceso de velocidad. Pude ver la marca y el color del coche cuando me pasaron. Iban supertranquilos. Conduzco por esa carretera todos los días, de lunes a sábado, sé qué carretera y he visto verdaderas barbaridades de otros coches, pero ellos iban supertranquilos. Es oscura y, a pesar de ello, pude ver la marca y el color del vehículo a la perfección. Más tarde, por desgracia, terminó en la colisión”.

El video en redes sociales grabado por Azevedo produjo un intenso debate, pues contrasta con los primeros informes oficiales que apuntaban a un exceso de velocidad. En las imágenes se puede observar el Lamborghini de los hermanos en llamas y restos esparcidos por la vía.

El informe pericial de tráfico, a cargo de la Guardia Civil de Zamora, se está elaborando y se enviará al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puebla de Sanabria. Según El Mundo, los investigadores siguen analizando las marcas de los neumáticos y otras pruebas para esclarecer las circunstancias exactas que causaron el siniestro.

Por ahora, lo que muestran las pruebas es que de los dos hermanos que iban a bordo del vehículo, el que iba conduciendo era el jugador del Liverpool, quien habría llevado la peor parte, teniendo en cuenta que el carro se prendió en llamas y no hubo nadie que los rescatara.

