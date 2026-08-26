Por: EL PILON SA

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Alianza Valledupar atraviesa por una situación delicada en la Liga BetPlay, luego de sufrir una nueva derrota frente a Cúcuta Deportivo por 1-0 en el estadio General Santander, encuentro correspondiente a la séptima fecha del torneo. Este resultado no solo mantuvo al equipo vallenato inmerso en una racha negativa, sino que también restringió aún más su margen de error en la lucha por la permanencia. De acuerdo con la información publicada por José Orlando Ascencio en redes sociales, el único tanto del partido fue obra de Jaime Peralta en el minuto 63. Alianza tuvo oportunidades para igualar el marcador, incluidas ocasiones desperdiciadas y un penal fallido que habría significado un punto crucial en esta batalla por salir de la zona baja.

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La victoria del conjunto ‘motilón’ generó impactos inmediatos en la tabla del descenso, dado que Cúcuta Deportivo ascendió del puesto 19 al 18, desplazando a Jaguares de Córdoba, al alcanzar un promedio de 0,96. Jaguares cayó a 0,91, mientras que Boyacá Chicó permanece último, con 0,86. Por su parte, Alianza ocupa el puesto 17, con 1,07, aún por encima de sus rivales, pero observando cómo la diferencia se acorta fecha tras fecha. Además, el equipo vallenato mantiene dos partidos pendientes ante rivales directos, Boyacá Chicó y Once Caldas, que representan oportunidades para sumar puntos valiosos en la tabla del promedio.

La comparación con el desenlace de 2025 revela claramente la tendencia descendente del club. El año anterior, Alianza finalizó en el puesto 14 de la tabla del descenso, sumando 149 puntos en 118 partidos, con un promedio de 1,262. Actualmente, está tres posiciones por debajo y con peor promedio, lo que advierte sobre el retroceso experimentado. En 2025, Unión Magdalena y Envigado descendieron, mientras Boyacá Chicó ya estaba involucrado en la zona crítica, situación que persiste en la actualidad.

Este panorama implica que cada punto será fundamental para Alianza, sobre todo considerando la exigente seguidilla de partidos frente a equipos históricos como Nacional, América, Junior y Santa Fe. El margen se reduce y, aunque el club aún depende de su propio rendimiento para evadir la zona roja, la atención y la presión aumentan con cada jornada que pasa. La pelea por la permanencia, de acuerdo con los resultados más recientes, se proyecta como uno de los retos más difíciles del semestre.

¿Cómo afecta la derrota de Alianza Valledupar frente a Cúcuta Deportivo en la tabla del descenso?

Tras la derrota ante Cúcuta Deportivo, Alianza Valledupar vio reducida la diferencia en la tabla del descenso frente a competidores directos. El equipo ahora ocupa el puesto 17 con un promedio de 1,07, mientras Cúcuta subió al 18 y Jaguares cayó al 19. Aunque mantiene cierta ventaja, la situación se ha complicado y cada punto perdido lo acerca más a la zona crítica.

¿Qué partidos pendientes tiene Alianza Valledupar y qué importancia tienen en su lucha contra el descenso?

Alianza Valledupar aún debe disputar compromisos pendientes frente a Boyacá Chicó y Once Caldas. Estos encuentros son de gran relevancia ya que permitirían sumar puntos directamente ante rivales que también luchan por evitar el descenso, lo que puede ser determinante para tomar distancia en la tabla del promedio y asegurar la permanencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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