En consecuencia Independiente Santa Fe tendrá que seguir buscando casa para la Copa Libertadores y Equidad para la Sudamericana y Liga Betplay, torneo en el que Millonarios deberá hacer lo mismo.

“El fútbol estaba suspendido y sigue suspendido. No tenemos capacidad para la vida, menos para el fútbol”, explicó Claudia López luego de anunciar nuevas medidas para Bogotá, como toque de queda desde las 11:00 p.m. y cierre de establecimientos desde las 10:00 p.m.

Sin embargo, aclaró que sobre la Copa América, que se disputará entre el 11 de junio y el 10 de julio, no puede tomar determinaciones debido a que este es un certamen que le compete directamente al Gobierno Nacional.

“La Copa América no la organizó yo y no puedo suspender un torneo que no hago”, recalcó.