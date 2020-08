Sucedió al minuto 21, cuando el exjugador de Atlético Nacional se escapaba por la banda derecha y el defensor se lanzó en una dura barrida para tratar de detenerlo.

Aunque fue en la mitad del campo, parecía una opción de gran peligro si Medina hubiera podido escapar con la pelota, pero al final no lo consiguió.

Lo curioso fue que todo lo que se dijeron quedó grabado claramente pues se jugaba sin público y la acción sucedió justo al lado de uno de los micrófonos puestos sobre el campo de juego.

“Profe, ¿cuál amarilla si me pega, home? ¿Cuál amarilla, home?”, reclama el lateral derecho después de pegar un grito de dolor. “Revisala, profe, no, no, no”, pide después entre gestos de dolor.

“Hey, viejo, ¡me planchó acá, hermano!”, le reclamó luego a su compañero de Selección, y al fondo se oye una voz de un mexicano, que sería el árbitro, diciendo “es una entrada, es una entrada. Al zapato”.

Sin embargo, además de su marcado acento paisa, en redes sociales lo que muchos rescataron fue que Medina incluso fue leal en su reclamo y no usó groserías ni términos desobligantes contra su compatriota.

El partido terminó con victoria para el equipo de Tesillo por 1-0, con gol de Luis Montes. Medina recibió amonestación en el cuarto minuto de adición y en el conjunto ganador también jugaron los colombianos Jaine Barreiro y Yairo Moreno.

Este es el video de la acción:

¿cuál amarilla, profe?

¡revisala, profe!

no no no no, me planchó acá, hermano!

¿cómo va a ser amarilla, profe?

los reclamos de Stefan Medina tras recibir una plancha por William Tesillo #LigaMX pic.twitter.com/ICFNQCLPTE

— Boca Jrs. Golo (@BocaJrsGolo) August 4, 2020