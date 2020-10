La jornada tuvo 172 kilómetros y meta en premio de montaña de primera categoría; sin embargo, Froome no alcanzó a llegar a la subida final en el pelotón, pues su propia escuadra elevó el ritmo con la idea de ir descontando rivales para su jefe de filas, el ecuatoriano Richard Carapaz.

El ganador del día fue el esloveno Primoz Roglic, capo del Jumbo-Visma, escuadrón que aprovechó la selección que hicieron los hombres del Ineos para que su pedalista más fuerte pudiera rematar y ganar en solitario con un segundo de ventaja sobre un puñado de favoritos entre los que se encontraba el colombiano Esteban Chaves, que fue cuarto.

Christopher Froome, por su parte, cruzó la meta con un retraso de 11:12, con lo que dejó claro que no está en condiciones de disputar el título de la Vuelta a España 2020.

En video, la descolgada de Froome:

🎥El sufrimiento de Froome (@INEOSGrenadiers) para seguir el ritmo en el Alto de Elgeta / 🇬🇧 Hard efforts by former winner @chrisfroome to keep the pace from the bunch at Elgeta climb! #LaVuelta20 pic.twitter.com/K2V8EuZfUU

— La Vuelta (@lavuelta) October 20, 2020