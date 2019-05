Esta filial del grupo Volkswagen, que produce pequeñas series de ‘hypercars’ deportivos de los más exclusivos, presentó el mes pasado un ejemplar “único”: La Voiture Noire (El carro negro), “el coche más caro del mundo”, informó AFP.

De acuerdo con esa agencia de noticias, el auto fue concebido en homenaje al modelo ‘coupé’ Type 57 SC Atlantic de finales de los años 1930.

El espectacular carro deportivo de lujo ya ha sido vendido a un coleccionista anónimo por 16,7 millones de euros (impuestos incluidos).

Y según el diario Marca, el delantero de la Juventus “podría ser el comprador del hiperdeportivo ‘La Voiture Noire’, el coche más caro fabricado hasta la fecha”.

Sobre los detalles mecánicos del carro, el medio español afirmó que se trata una “gran obra de arte de 1.500 caballos de fuerza que alcanza los 420 km/h”.

Estas son algunas fotos de la ‘La Voiture Noire’:

After a grandiose premiere at the Geneva Motor Show, Bugatti Président Stephan Winkelmann presented ‘La Voiture Noire’ to an exclusive clientele in Dubai. #Bugatti #BugattiDubai #BugattiUAE #AlHabtoorMotors #UAE #Dubai #LaVoitureNoire #Bugatti110Ans #StephanWinkelman pic.twitter.com/Rvm6KkoYLe

