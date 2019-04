Ahora, la formación inglesa competirá en el calendario internacional bajo el nombre del laboratorio Ineos, tomando como partida el prólogo contrarreloj del Tour de Romandía, Suiza.

La carrera no cuenta con colombianos defendiendo los colores de esta escuadra, aunque a sus filas pertenecen Egan Bernal, Sebastián Henao e Iván Ramiro Sosa.

Sin embargo, el color negro es provisional, pues se anunció que el diseño oficial será presentado este miércoles primero de mayo.

En video, Thomas estrenando equipación:

Ahead of the opening time trial at Tour de Romandie @GeraintThomas86 shows off our one-off kit for the race #TDR2019 pic.twitter.com/NDX3CEmyDp — Team INEOS (@TeamINEOS) April 30, 2019

TV coverage has kicked off from the #TDR2019 prologue in Neuchatel. The best time so far belongs to Meyer (MTS) with a 5' 14". @diegoro_89 currently sits 7th. It's live on Eurosport 2 pic.twitter.com/K1UPiXNFTo — Team INEOS (@TeamINEOS) April 30, 2019