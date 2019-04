La afectación de Alejandro Valverde se produjo por una caída en un entrenamiento previo a la clásica belga Lieja-Bastoña-Lieja, prueba de la que se retiró.

En consecuencia, “su presencia en el Giro queda pendiente de evolución”, agregó la información de Movistar sin hacer precisión en su tiempo de recuperación.

La ronda itálica se llevará a cabo entre el 11 de mayo y el 2 de junio de 2019 y a ella iba a asistir Valverde como segundo jefe de filas, detrás de Mikel Landa. Pero ahora los planes del Movistar podrían cambiar.

Acá, el informe del equipo:

Así había distribuido Movistar las carreras grandes para sus capos:



– Nairo Quintana: Tour y Vuelta

– Alejandro Valverde: Giro y Vuelta

– Mikel Landa: Giro y Tour

📆🚴‍♂️ The choices have been made. This is how next season will look like, in terms of Grand Tours, for @alejanvalverde, @NairoQuinCo and @MikelLandaMeana!

🇪🇸🇫🇷🇮🇹 La decisión está tomada: así se repartirán sus Grandes Vueltas tres de los principales nombres de #MovistarTeam2019. pic.twitter.com/AkWaVWyH6E

— Movistar Team (@Movistar_Team) December 18, 2018