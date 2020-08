El equipo que lidera el colombiano Egan Bernal pasará a llamarse Ineos Grenadiers a partir de este Tour de Francia que comienza el sábado. El conjunto británico presentó este miércoles el diseño de su nuevo uniforme, que ahora será totalmente negro y abandonará el rojo que lucía su anterior vestimenta en la parte superior del tronco de los ciclistas.

La nueva palabra en el nombre del equipo británico se debe a que Grenadier es un vehículo producido por la división automotor de Ineos.

El logo de esa marca, que tiene la forma de una letra a mayúscula y es de color rojo, se ubicó en la parte frontal del nuevo uniforme de los ciclistas. En la parte trasera del mismo sobresale una línea roja que atraviesa por la mitad la indumentaria desde el cuello hasta la cadera de los deportistas.

Este es el tercer cambio de nombre y uniforme que tiene el equipo del campeón del Tour de Francia en los últimos dos años. Ese conjunto se llamó Team Sky hasta abril del 2019 y su ciclo como Team Ineos duró un año y cuatro meses.

A continuación, algunas fotos del nuevo uniforme del equipo de Bernal:

GALLERY: What do you think to our new look? Check out our first set of on-bike images from @therussellellis and @ChrisAuldPhoto.

📸 https://t.co/jHvTpeeDqp pic.twitter.com/28shKyx5Cq

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) August 26, 2020