Una de las estrellas que todos querían ver en el partido de Millonarios vs. Everton era James Rodríguez, pero la presentación del volante colombiano fue bastante floja, aunque este era solo un amistoso.

El cucuteño fue titular y salió como un media punta, pero el esférico pasó poco por sus pies y su participación en las acciones ofensivas de los ‘toffees’ fue poca.

El Everton que jugó este domingo contra Millonarios parece muy diferente al que dejó Carlo Ancelotti y hasta el mismo James cambió de posición. Sin embargo, sea como sea, la estrella colombiana es un hombre que se lleva admiración de todos.

Hinchas del equipo colombiano y del conjunto inglés se emocionaron con su presencia desde el calentamiento y por tal razón hubo mucha algarabía cada vez que él tocó el balón.

Lee También

En las redes sociales del Everton y de la Florida Cup mostraron varias imágenes del colombiano porque era la figura del encuentro, aunque sobre el césped no pudo reflejarlo:

UTFT… Up the Florida Toffees! ✊

👏 | A great ovation for @jamesdrodriguez from both Blues and @MillosFCoficial fans! 🇨🇴

➡️ https://t.co/WVuwu66nC2@EvertonInUSA 🇺🇸 @Florida_Cup pic.twitter.com/9OOUtbDRqD

— Everton (@Everton) July 25, 2021