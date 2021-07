Millonarios y Everton jugaron este domingo un partido amistoso por la Florida Cup. Los colombianos se pusieron en ventaja en el primer tiempo con una anotación muy curiosa.

A los 18 minutos, Millonarios tenía una mejor presentación que sus rivales en el campo de juego, pero aún no habían logrado vencer a Begovic, quien se estrenaba en el conjunto inglés.

En una jugada de tiro de esquina, Andrés Llinás se impuso frente a lo altos defensas ingleses y conectó un balón que se estrelló en el palo. Para su fortuna, el esférico le pegó cuando el cayó al piso y se coló en el arco de los ‘toffees’.

El defensa bogotano gritó a rabiar esta anotación que se convierte en una de las más importantes de su corta carrera futbolística, aunque solo ha hecho dos goles con la camiseta de Millonarios.

Su único gol había sido en un partido de Copa Colombia, en el 2019. Aunque ha conseguido convertirse en un jugador importante dentro de la estructura del club capitalino.

Así fue la anotación de Millonarios en el amistoso contra los ingleses mostrada por Espn:



Aquí otra cámara sobre este gol que le dio la ventaja a los ‘embajadores’ en la Florida Cup:

Llinás wins the header and the rebound 💪 #FloridaCup pic.twitter.com/lXRBz9idet

— Florida Cup (@Florida_Cup) July 25, 2021