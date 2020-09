Por fortuna, no hubo consecuencias para lamentar en Charles Leclerc, cuyo Ferrari impactó de frente contra una de las barreras de contención del circuito.

En ese instante hubo bandera roja, mientras se retiraba el estropeado vehículo a falta de 26 de las 53 vueltas previstas.

Finalmente, se impuso el francés Pierre Gasly (Alpha Tauri), que cruzó por delante del español Carlos Sainz (McLaren).

Entre tanto, el británico Lewis Hamilton (Mercedes) fue séptimo y continuó en el liderato del campeonato.

En video, la estrellada de Leclerc:

#DT37 —The race is suspended after @Charles_Leclerc accident at the final corner. Cars will line up in the pit lane in race order. A terrible day for #Vettel and #Leclerc. I hope Ferrari next year would be better 🚧@ScuderiaFerrari #RedFlag#ItalianGP #F1 #F1Race #charlesleclerc https://t.co/fDBUfwKo3m pic.twitter.com/gKjjs3Mnj9

— Mr. Dynamo (Rohit Rathore) 🇮🇳 (@Dynamography) September 6, 2020