El cierre de año de la Selección Colombia no fue el que todos esperaban, ya que estaba la posibilidad de conseguir la clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 casi con año y medio de antelación, pero en las últimas dos fechas el combinado nacional perdió los dos partidos y se complicó en la tabla de posiciones.

De hecho, eso no fue solamente en las últimas dos jornadas, sino incluso antes, ya que el combinado nacional perdió el invicto en las Eliminatorias cuando visitó a Bolivia en El Alto, un compromiso que terminó 1-0 y en el que Colombia no se vio del todo bien.

Sin embargo, antes de esa derrota Colombia ya había sufrido de otra incluso mucho más dolorosa, ya que fue en la final de la Copa América por 1-0 gracias al gol de Lautaro Martínez.

En diálogo con el podcast ‘Clank’, de Juan Pablo Varsky, el técnico de la Selección Colombia analizó ese compromiso y aseguró que sí falto algo de malicia para que el delantero no llegara con tanto espacio a rematar contra Camilo Vargas.

“Físicamente nos costó, sobre todo el alargue. Los jugadores que salieron estaban acalambrados. Jugamos 6 partidos en 20 días, Argentina jugó 6 partidos en 24 días. Esos 4 días son muchos en un proceso. Son cosas que al día del partido llegamos como que podíamos ir a ganarlo, pero sabíamos que el partido largo no nos convenía”, comenzó diciendo Lorenzo.

Y agregó: “Por todo lo que pasó al inicio del partido, hicimos tres entradas en calor. Al minuto cero teníamos tres entrenamientos. Que jugadores que juegan en la mejores ligas, buenos físicamente, te digan que están acalambrados, eso influye”.

Sin embargo, al referirse al momento del gol específicamente, Lorenzo aseguró que fue toda una cadena de errores que desencadenaron en aquel gol que le dio el bicampeonato a Argentina.

“Pasaron muchas cosas, quedamos muy abiertos, no cometimos el ‘foul’ del riesgo. Me pasó ahora también: venimos con 10, 11, 12 amonestados que están en capilla, no suspendieron a ninguno. No podemos ser tan inocentes. Si hubiéramos tumbado a Enner Valencia o al boliviano que nos hizo el gol, digo que valió la pena, pero siento que jugaron con esa idea en la cabeza, ese condicionamiento. Son las ganas de no estar afuera del equipo, también lo valoro mucho”, comentó.