En la final de la Champions League entre Real Madrid y Borussia Dortmund se vivió un lamentable momento cuando apenas iniciaba el partido, con el ingreso de varios hinchas a la cancha del estadio de Wembley.

Segundos después del pitazo inicial unos asistentes al escenario deportivo decidieron entrar al terreno de juego para tomarse fotos con jugadores como Jude Bellingham y Vinícius.

(Lea también: Figura del Real Madrid alertó a hinchas antes de la final de Champions: “Fue un placer”)

Por ese percance se tuvo que detener el partido durante algunos minutos ya que las personas encargadas de la seguridad se demoraron en entrar y retirar a estos sujetos.

De hecho, los técnicos de Real Madrid y Borussia Dortmund se quejaron por la demora en sacar a estos hinchas que detuvieron el espectáculo en Wembley.

Lee También

La transmisión oficial para la televisión no mostró a las personas que ingresaron, pero rápidamente en redes sociales se viralizaron videos de lo que pasó, y del tiempo que se tardaron en retirarlos de la cancha. Afortunadamente luego de unos instantes se normalizó la situación y el encuentro siguió en la final de la Champions League.

😡 Embarrassing start for UEFA & Wembley as series of pitch invaders go unchallenged & disrupt start to game. Delay of 2 minutes #UCLfinal pic.twitter.com/hP3etCMJRI

— Craig Hope (@CraigHope_DM) June 1, 2024