Sebastián Villa acusa a Daniela Cortés de violencia, robo y extorsión, mientras que ella lo denunció por agredirla. Cada uno ya hizo su respectiva declaración extendida, aunque el jugador adicionó videos y audios como pruebas a su favor.

En uno de los audios en cuestión se escucha a la mamá de Daniela Cortés regañándola por comportarse mal con Villa.

“No formes más problemas, si él no te quiere hablar, déjalo en paz. Te lo supliqué. La única que se tiene que calmar sos vos. Estás actuando como una loca, me tienes a punto de un infarto. Por tu culpa, me voy a ir al hp cementerio. No tenías que haberle pegado a él”, dice la mujer en la llamada.