En la memoria de los colombianos aún reposa el amargo recuerdo de la eliminación de la Copa América 2021 en aquella tanda de penales contra Argentina. En esa instancia, el protagonista fue el arquero Emiliano ‘Dibu’ Martínez, quien con artimañas intimidó a los jugadores de la ‘tricolor’, quienes se amilanaron con la actitud del guardameta.

(Vea también: “Tiene gran futuro”: ‘Dibu’ Martínez por fin se ablandó con un colombiano y lo elogió)

Martínez se ubicó en su arco y empezó a vociferar contra los futbolistas colombianos, sobre todo con Yerry Mina, quien había bailado antes en una celebración de la ‘tricolor’. El arquero lo intimidó con frases como “mirá que te como, hermano” o “ya te conozco a vos”, lo que dejó por el piso la confianza del defensor que terminó errando el penal.

Desde ese momento, al ‘Dibu’ Martínez muchas personas no lo quieren en Colombia, aunque hay otros que defendieron su conducta y calificaron como de tibia la reacción de los futbolistas de la ‘Tricolor’. El portero continuó con su carrera, ganó la Copa América, el Mundial y el premio The Best al mejor arquero del año.

Norma anti ‘Dibu’ Martínez: ¿de qué se trata?

A raíz de su particular actitud en el arco, la Fifa decidió evaluar una nueva norma para que los porteros no intimiden a los cobradores cuando van a patear penales, sobre todo en instancias definitivas. Según el diario Marca, esa norma entrará en vigencia a partir del mes de julio de 2023.

⛔️ Mirá que te como, hermano”. También entrará en vigor la norma anti Dibu Martínez. El portero tendrá prohibido distraer al lanzador, por ejemplo, demorando la ejecución del penalti o tocar los postes, el travesaño o la red de la portería.https://t.co/wKi8ULTPg6 pic.twitter.com/Q5m7e5gWX6 — MARCA (@marca) March 1, 2023

Lee También

La regla dice que el portero en los penaltis va a tener prohibido distraer al lanzador; por ejemplo, demorando la ejecución del penalti con habladurías, tomando agua, tocando los postes, el travesaño o la red de la portería, de acuerdo con el medio español.