El azul debutó en la Liga BetPlay 2021 con un triunfo por 1-0 sobre Envigado, pero, a pesar de que jugó un buen primer tiempo, se notó la falta de un delantero que se imponga frente a los defensas contrarios.

Aunque Guarín, criticado por su peso en este primer partido, es uno de los hombres que más ilusión hace en la hinchada, este lunes se prendió una nueva esperanza entre la afición por la llegada de otro referente.

Julio Sánchez Cristo, en La W, informó que ya hay un acuerdo entre los directivos de Millonarios y Fernando Uribe, el delantero que han estado pidiendo los aficionados desde diciembre.

Según contó el conductor de dicha emisora, el jugador aceptó la oferta económica que le hizo la institución capitalina y, a falta de pasar los exámenes y firmar el contrato, Uribe se convertirá en la última contratación del equipo.

El valor exacto de lo que ganaría el delantero pereirano no se conoce, pero según confirmó el representante del futbolista, no sería nada cercano a los cuatro mil millones de pesos anuales, una cifra que había dado a conocer el periodista ‘Paché’ Andrade en sus redes sociales:

La contratación de Uribe le costaría a Millos cuatro mil millones en el año. Sin taquillas es imposible. Se buscó que el jugador llegara con un esponsor… no ha sido fácil conseguirlo hasta ahora. https://t.co/71sbuk1gOL — Pache Andrade (@pacheandrade) January 2, 2021

Así respondió Luis Carlos Serrano, uno de los representantes del jugador, en sus redes sociales:

Hay periodistas que están informando mal, a toda la hinchada de @MillosFCoficial , frente al tema de @FUribe20 dando datos incorrectos, como el valor de sus pretensiones económicas, cuando ni siquiera han llamado a preguntar por el. — Luis Carlos Serrano (@Lukaserrano1) January 3, 2021

¿Por qué los hinchas de Millonarios quieren a Fernando Uribe?

Él es uno de los delanteros que mejor rendimiento ha mostrado en la última década. Entre el segundo semestre del 2014 y el primero del 2015, Uribe anotó 29 goles en 47 partidos.

En aquel momento hubo problemas económicos y no pudieron arreglar su continuidad en el equipo, razón por la que emigró al fútbol de México, donde también brilló.

No obstante, desde 2018 su carrera ha entrado en declive y no ha tenido los mejores resultados. En ese año y el primer semestre del 2019 estuvo en Flamengo, club en el que no era titular, aunque jugó 38 partidos y anotó 8 goles.

En el segundo semestre de ese año y parte del 2020 estuvo en Santos, pero allí disputó 16 partidos y no anotó ningún gol. En agosto rescindió su contrato con ese club y llegaría como jugador libre a Millonarios.