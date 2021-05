green

Luego de la quinta fracción, Víctor Hugo Peña dijo no saber el motivo por el que el antioqueño Fernando Gaviria no encaja en el tren de velocidad que su equipo le arma para disputar las etapas planas, pues cuando sus compañeros lo van a lanzar para que remate y luche por la victoria, no lo encuentran.

“Es difícil decir lo que le pasa a Gaviria. Ya no tiene piernas, no hay más qué decir”, señaló en la transmisión de ESPN después de que el paisa fuera quinto en el esprint ganado por el australiano Caleb Ewan.

Y lamentó que de que el boyacense Juan Sebastián Molano y el argentino Maximiliano Richeze cumplan su función abriendo espacio al frente del pelotón para dejar a Gaviria de cara a la victoria y que este no responda por no estar adecuadamente ubicado detrás de ellos, lo que también sucedió en la segunda jornada.

“Los 2 lanzadores van adelante y se supone que su jefe de filas debe seguirlos; no pueden estar en los últimos metros mirando hacia atrás para ver dónde está Fernando”, reprochó.

En consecuencia, reclamó que para los próximos embalajes del Giro de Italia, el conjunto UAE Emirates debería trabajar para buscar el triunfo con Molano.

“Molano mira y no lo encuentra, ahí es en donde uno dice que si él tuviera la oportunidad, pudiera lanzarse para hacer el esprint”, consideró.

Víctor H. Peña pide oportunidad para Molano

En video, la definición de la quinta etapa y el comentario final de Peña: