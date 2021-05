green

Las acciones comenzarán a las 5:05 a.m. y se podrán observar en directo por ESPN desde las 4:55 a.m., por Caracol HD desde las 6:00 a.m. y por la señal abierta del Canal Caracol desde las 9:15 a.m.

Se trata del primer contacto que el lote tendrá con la montaña y el primer examen para el pedalista colombiano Egan Bernal, favorito al título y quien arribó a la competencia sin haber superado sus dolencias de espalda.

En consecuencia, se empezará saber en qué condición está el jefe de filas del equipo Ineos después de las pocas carreras de preparación que pudo tener.

También será el inicio de los duelos que tendrán entre sí los candidatos a la corona del Giro de Italia, pues la subida final será escenario ideal para explosivos ataques.

¿Dónde ver la etapa 3 del Giro de Italia?

Martes 11 de mayo:

4:55 a.m. – ESPN

6:00 a.m. – Caracol HD

9:15 a.m. – Canal Caracol

Altimetría de la etapa 3:

Así será el recorrido entre las poblaciones de Piacenza y Sestola: