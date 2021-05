green

La partida será a las 5:20 a.m., hora colombiana, pero las acciones se podrán observar en directo por televisión desde las 5:00 a.m. por ESPN, 6:00 a.m. por Caracol HD y 9:00 a.m. por la señal abierta del Canal Caracol.

Será una jornada ideal para el ‘show’ de los embaladores y una nueva oportunidad para que el velocista colombiano Fernando Gaviria busque el triunfo que se le escapó en el segundo día de competencias, cuando chocó en los últimos metros con su compañero Juan Sebastián Molano y no pudo rematar.

Entre los rivales que del antioqueño para el esprint final se destacan el belga Tim Merlier (Alpecin), el neerlandés Dylan Groenewegen (Jumbo), el australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal), el eslovaco Peter Sagan (Bora) y el italiano Elia Viiani (Cofidis).

¿Dónde ver la etapa 3 del Giro de Italia?

Lunes 10 de mayo:

5:00 a.m. – ESPN

6:00 a.m. – Caracol HD

9:00 a.m. – Canal Caracol

Altimetría de la etapa 3:

Así será el recorrido entre las poblaciones de Biella y Canale: