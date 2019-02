González se dirigió ante los medios de comunicación para explicar que los reclamos de algunas jugadoras que se quejaron por falta de viáticos, problemas con el técnico Felipe Taborda, acoso sexual y laboral, entre otros, obedecen a que ya se enteraron que no van a seguir siendo tenidas en cuenta para representar al país en la categoría mayor.

“Estos problemas vienen a reventar después de un año o 2 años porque me imagino que presienten que no vamos a seguir manejando a partir de la fecha, mientras no sea necesario ni ordenado por Fifa, selecciones femeninas de categoría mayores”, aseveró.

Y explicó que ahora el trabajo solo será encaminado a las divisiones menores: “Vamos a dedicar toda nuestra atención a las selecciones sub-20, sub-17 y sub-15 porque queremos promocionar y proyectar a bien el futuro del fútbol femenino en Colombia”.

“Queremos pasar la página con las mayores de 25 años y pienso que, puede que esté equivocado, por eso sus retaliaciones”, agregó.

Finalmente, expresó que estas decisiones “servirán para tomar correctivos, para que la gente vea si está equivocada o ha cometido errores y para que uno sepa quién tiene sentado a su lado… Que esto llegue hasta las últimas consecuencias, cero tolerancia”.

En video, las palabras de González: