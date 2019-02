En declaraciones entregadas a ‘Planeta fútbol’, programa de la emisora Antena 2, el directivo, quien preside la rama aficionada nacional a través de la Difútbol, dijo que sabía de las inconformidades de las futbolistas y que algunos de sus reclamos son justificados, principalmente los relacionados con la parte económica.

“Hemos recibido quejas, que son válidas en el sentido de que hay mala atención por parte de la Federación. Que la Federación muchas veces no les reconoce los viáticos a las integrantes de la Selección Colombia, que unas veces se les pagaba y otras no. Que la dotación deportiva no siempre llegaba a tiempo y que no se cumple con los mismos estándares de la Selección masculina de mayores”, relató.

“Quejas que yo tengo que ratificar y que en muchas partes tienen razón”, reconoció.

Y justificó a las jugadoras: “Tienen razón porque me parece que no es serio que en algunas oportunidades, de parte de nosotros, los dirigentes deportivos, abandonemos a estos grupos del fútbol femenino”.

Sin embargo, aclaró la causa por la que las selecciones de mujeres reciben esos tratos: “Hay una explicación, y es que las selecciones menores de Colombia, especialmente en la rama femenina, dependen de la selección masculina de mayores, que es la única que produce réditos, se sostiene por sí sola y ayuda al sostenimiento de la Federación. Esto quiere decir que no siempre se puede atender con el mismo énfasis a las selecciones menores y femeninas, como a la mayor masculina”.

Además, asumió las culpas de la parte directiva: “Hemos cometido errores, nos hemos equivocado, no somos infalibles, pero hemos tratado de corregir y hacer lo mejor posible para atender a las jugadoras”.

Y concluyó acusando a otros dirigentes: “En criterio de algunos miembros del comité ejecutivo, los viáticos a nivel nacional no deberían ser pagados por la Federación, aunque a mí me parece que sí porque muchas dejan su trabajo para estar con la Selección Colombia”.

En audio, las palabras de González Alzate (a partir del minuto 12:55):