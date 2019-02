Las deportistas compartieron su inconformismo mediante un video en el que se expresan en inglés, pero con traducción en español.

“Nos sentimos amenazadas, no nos pagan, ya no nos dan vuelos internacionales, los uniformes son viejos. La Federación ha cortado [dejado de convocar] a jugadoras por hablar. Un empleado trató de venderme mi propia camiseta. Ya no tenemos miedo, estamos aquí para hablar”, señalaron.

Además, en un trino de Melissa Ortiz explican qué las motivó a publicar la pieza audiovisual: “Hablamos de la Selección Colombia Femenina y de las condiciones y negligencias por las que muchas de nosotras decidimos renunciar”.

Por otra parte, indicaron en el encabezado del video que alzaron su voz esperando que se tomen medidas: “Decidimos ser honestas con la realidad del fútbol en nuestro país. Queremos que las cosas cambien para el bien de las mujeres futbolistas”.

Estos reclamos se unen a los que días atrás fueron ventilados por otras futbolistas que no dieron su nombre, pero que señalaron directamente a Felipe Taborda, exentrenador de la Selección Colombia, de pedirles dinero para dejarlas estar en las concentraciones y hacer convocatorias paralelas a las oficiales, entre otras denuncias.

Acá, el video en cuestión:

An honor to have interviewed with @GrantWahl and @lmechegaray. @si_soccer – Hablamos de la Selección Colombia Femenina – las condiciones y negligencias por las que muchas de nosotras decidimos renunciar de la Selección. Sin pago, sin vuelos internacionales, y muchas cosas más. https://t.co/RNPlFNLzwP

— Melissa Ortiz (@MelissaMOrtiz) December 13, 2018