Las declaraciones las entregaron a la Liga Contra el Silencio, una alianza de periodistas y medios de comunicación, y la investigación reveló “chantajes, explotación y malos manejos en las concentraciones”.

Según los testimonios de las jugadoras, con el éxito deportivo de la Selección Femenina de Fútbol en los torneos internacionales también llegó la atención de medios y directivos, y con ella los problemas.

Cuando Taborda asumió la dirección del equipo en 2012 para ir al Mundial Sub-17 en Azerbayán, empezaron a aparecer la “concentraciones paralelas”, pues para estar en ese equipo había que pagarle al técnico, cuenta una jugadora. Y agrega:

“Él habló conmigo y me dijo que si yo quería estar en las concentraciones previas tenía que pagar 600 mil pesos. Le dije que si me quería dar la oportunidad, que me convocara, pero yo no tenía por qué pagar. Ahí mi relación con él se quebró totalmente”.