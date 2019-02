La decisión había sido ordenada por el juzgado laboral de descongestión del circuito de Bogotá, pero Millonarios apeló y se reiteró en segunda instancia. El club decidió acudir a la Corte Suprema de Justicia donde se confirmó el pago de la indemnización, informó Blu Radio.

El pleito comenzó hacia 2010 y a la fecha la deuda asciende a 1.800 millones de pesos. Cuando se interpuso la demanda, el cuadro ‘embajador’ se manejaba bajo la razón social de Club Deportivo Los Millonarios, en cabeza de Juan Carlos López.

Cabe recordar que luego de las deudas que dejó administración de López, el equipo debió cambiar de razón social y hoy se maneja bajo el nombre de Azul y Blanco.

En diciembre de 2009, López le explicó a El Espectador cómo empezó el problema:

“Con Ciciliano tengo muy buena relación, hablé con él cuando se tomó la decisión desde el punto de vista deportivo, que no se le iba a tener en cuenta para el otro año. Le dije que arregláramos, pero me pidió una suma de indemnización imposible. Me dijo que iba a renunciar y creo que se va al exterior, nadie suelta un bejuco sin tener amarrado el otro. No será difícil llegar con él a un buen entendimiento”.

Sin embargo, unos días después, en enero de 2010, López dijo citado por Radio Santa Fe que estaba dispuesto a ir a los tribunales con el entonces jugador porque pidió la indemnización de 450 millones de pesos pese a que renunció al equipo.

Y puntualizó: “No la aceptamos [la deuda]. Vamos a ir a pleito, mientras tanto o se devuelve a ‘Millos’ o no juega”.

López se refería, a que Ciciliano tenía la intención de irse a Perú y le dijo a la prensa de ese país que Millonarios no había querido enviar la transferencia para forzarlo a quitar la demanda en contra del club.